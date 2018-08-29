Мнимая выгода: как банки обманывают получателей кредитов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Александр Лесных. За первые шесть месяцев 2018 года россияне более 18 миллионов раз обратились в банки за кредитами и получили почти 3,7 триллиона рублей — это четверть годового федерального бюджета. Остается лишь догадываться, сколько клиентов пострадали от недобросовестных банкиров, согласившись на дорогостоящие дополнительные услуги, которые им преподнесли как обязательные. О самых распространенных схемах обмана при оформлении кредита — в материале РИА Новости.

Страховка от лишних денег

Навязывание страховки — этой уловкой пользуются чаще всего при составлении кредитного договора. Еще в 2014-м Центробанк опубликовал разъясняющее письмо, фактически запретив финансовым организациям это делать.

Автор документа, начальник управления банковского законодательства ЦБ Ольга Зайцева особо отметила, что банки не имеют права отказывать в займах или повышать процентную ставку, если клиент не желает оформлять страховку. Из этого правила есть только два исключения — автокредит и ипотека.

К сожалению, некоторые банки продолжают настаивать на страховке как обязательном условии для предоставления займа (страхование от нетрудоспособности, потери работы). Вместе с тем предлагают и "выгодные" для потребителей варианты — включить стоимость страховки в сумму кредита, чтобы по ней не нужно было расплачиваться здесь и сейчас. В таком случае деньги за совершенно необязательную услугу клиенту придется также отдавать с процентами, и сумма эта довольно велика.

По данным Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам в топ-30 российских банков в первом полугодии 2018-го составила 12,8%. Речь идет о займах сроком более трех лет.

Предположим, вы берете кредит — миллион рублей на пять лет. Тогда за весь срок кредитования вам придется отдать банку 1 359 179 рублей. Если же вы соглашаетесь включить в стоимость кредита страховку, которую навязывает банк, в размере 20% (или 200 тысяч рублей), то спустя пять лет вернете в кассу кредитора уже 1 631 015 рублей. Переплата — 271 836 рублей.

Знакомься, это комиссия

Разумеется, главный критерий при выборе заемщиком кредитора — процентная ставка. Но она не всегда отражает реальную сумму, которую в итоге заплатит клиент. Общий платеж по "дешевому" кредиту порой оказывается выше, чем при займе с более высокой ставкой.

Здесь срабатывает фактор комиссии. Банк может включить ее в договор и после того, как вы откажетесь от навязываемой менеджером страховки. Таким образом кредитор пытается покрыть внутренние расходы на обслуживание клиентов.

Комиссия бывает разовой или включается в ежемесячный платеж. В любом случае, перед тем как взять кредит, уточните, есть ли эта опция, посчитайте общую сумму платежа и сравните с предложениями других финансовых организаций.

Опасный льготный период

В продуктовой линейке любого банка всегда найдутся кредитные карты с весьма заманчивым свойством: льготным периодом погашения взятой в долг суммы. Иными словами, кредитор предоставляет клиентам возможность получить рассрочку на любые товары, если они погасят задолженность в определенный срок, обычно — за три месяца.

В самом предложении нет обмана, однако зачастую представления о времени у клиентов и их кредиторов расходятся. Если первые думают, что под льготным сроком подразумеваются календарные месяцы, то банк эти самые месяцы может считать иначе.

Некоторые кредитные организации связывают льготный период с началом расчетного. То есть если расчетный день у банка — первое число каждого месяца, а вы расплатились такой картой 15-го числа, льготный период сокращается на разницу между началом расчетного периода и датой транзакции.

Более распространенный способ расчета все же предполагает календарные дни, однако и в таких кредитах есть свои условия. К примеру, банк может установить в договоре минимальную сумму, которую клиент обязан погасить до определенного числа. То есть если она составляет пять процентов общего займа, то в первые два месяца клиент выплачивает по пять процентов, а в последний — оставшиеся 90%. Однако, если допустить просрочку платежа, льготный период влетит заемщику в копеечку. Так что перед тем, как расплачиваться такой картой направо и налево, уточните, как банк рассчитывает льготный период.

Докажи, что не должен

Заемщики хорошо знают, что самый лучший праздник не Новый год или день рождения, а дата последнего платежа по займу. При этом главное — получить в банке справку об отсутствии задолженности. И даже после того, как заветный документ окажется в руках, лучше сделать с него несколько физических и цифровых копий.

Бывает, банки спустя несколько месяцев или даже лет сообщают бывшему клиенту, что его кредит не погашен, и требуют возместить сумму вместе со штрафами за просрочку. Справка об отсутствии задолженности защитит вас от недобросовестных банкиров.