МАГАС, 28 авг — РИА Новости. Более 14 миллиардов рублей планируется направить на сохранение уникальных водоёмов России до 2024 года, объём средств будет утвержден правительством в ближайший месяц, заявил журналистам во вторник глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

"Денежные средства выделены достаточно существенные: это не только деньги федерального бюджета, это и внебюджетные источники, в том числе софинансирование территорий. Мы готовим эту программу, защищаем сейчас деньги, до конца сентября мы уже определимся с финансированием", — сказал министр.

Как уточнили в ведомстве, всего на программу сохранения уникальных водных объектов России планируется направить 14,2 миллиарда рублей, из них 13,4 миллиарда из федерального бюджета и 756 миллионов — из региональных программ.

По словам министра, запланированная в рамках национального проекта "Экология" программа по сохранению уникальных водных объектов будет способствовать наведению порядка на берегах и их очистке от мусора. Также прорабатывается вопрос о снабжении чистой питьевой водой жителей сельской местности.

Как уточнили в пресс-службе Минприроды, акция по уборке берегов "Вода России" проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры и множества других рек, озер, водохранилищ и родников. В рамках акции вместе с уборками проводятся просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды. Только за 2017 год в рамках акции было собрано более 239 тысяч кубометров мусора.