Армения приостановила ввоз свинины и птицы из ряда российских регионов

ЕРЕВАН, 28 авг – РИА Новости. Государственная служба безопасности пищевых продуктов Минсельхоза Армении временно приостановила ввоз свинины из ряда регионов РФ для недопущения проникновения в страну африканской чумы свиней и "птичьего" гриппа, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"С 28 августа из ряда областей России временно приостановлен импорт живых свиней, их генетических материалов, свинины и иного продовольственного мясного сырья, мяса дикой свиньи, содержащей свинину готовой продукции, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, всех видов кормов и пищевых добавок для свиней, кроме содержащих синтетические и химические вещества", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госслужбы.

Отмечается также, что запрещен ввоз всех видов живой птицы, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов (кроме содержащих синтетические и химические вещества), полимерных и картонных коробок и вкладышей.

"Решение принято, учитывая, что на официальной странице Всемирной организации по охране здоровья животных была опубликована информация о том, что на территории РФ были зафиксированы случаи африканской чумы свиней и "птичьего" гриппа, а также принимая за основу ветеринарные правила регионализации по заразным болезням животных Россельхознадзора", — говорится в сообщении.