Урожайность зерновых в Ивановской области — в среднем 21,6 центнера с га

ИВАНОВО, 28 авг — РИА Новости. В хозяйствах Ивановской области в рамках уборочной кампании убраны более 45 тысяч гектаров зерновых культур, что соответствует 69% к плану, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"По состоянию на 27 августа намолочено зерна 93,2 тысячи тонн, урожайность в среднем составляет 21,6 центнера с гектара. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района — почти 40 тысяч тонн, Родниковского района — 12,8 тысяч тонн, Шуйского района — 10,4 тысячи тонн", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ряде хозяйств области продолжается уборка овощных культур и картофеля.

В текущем году Ивановская область участвует в федеральной программе развития отечественного льноводства, в рамках которой в регионе восстановлены посевы льна-долгунца, хозяйства также приступили к уборке посевов. Перспективам развития в регионе этого направления сельского хозяйства, а также вопросам создания перерабатывающих производств врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посвятил отдельное совещание. Общая посевная площадь культуры в этом году составила около 430 гектаров.

Аграрии, вырастившие лен, получат государственную поддержку в виде субсидий в размере 10 тысяч рублей на гектар посевной площади. В следующем году господдержку также сохранят, а в планах увеличить посевные площади не менее, чем в два раза. "Ивановская область славилась льном, не надо это забывать, нужно эти позиции восстанавливать", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Для развития льняной отрасли в Ивановской области рассматривается вопрос строительства предприятия по первичной переработке льна. При наличии каналов сбыта внутри области аграрии готовы увеличивать посевные площади льна-долгунца в Ивановской области.

Текстильные предприятия, в свою очередь, заинтересованы в поставках качественного сырья. По поручению Станислава Воскресенского регионом будет проработан вопрос получения господдержки на строительство льноперерабатывающих заводов, в случае, если Минсельхоз России примет такую программу. Кроме того, в настоящее время определяются варианты привлечения средств федерального институтов развития на эти цели, добавили в пресс-службе.

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