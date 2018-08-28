Урожайность зерновых в Ивановской области — в среднем 21,6 центнера с га

ИВАНОВО, 28 авг — РИА Новости. В хозяйствах Ивановской области в рамках уборочной кампании убраны более 45 тысяч гектаров зерновых культур, что соответствует 69% к плану, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По состоянию на 27 августа намолочено зерна 93,2 тысячи тонн, урожайность в среднем составляет 21,6 центнера с гектара. Наибольшее количество зерна намолотили хозяйства Гаврилово-Посадского района — почти 40 тысяч тонн, Родниковского района — 12,8 тысяч тонн, Шуйского района — 10,4 тысячи тонн", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в ряде хозяйств области продолжается уборка овощных культур и картофеля.
В текущем году Ивановская область участвует в федеральной программе развития отечественного льноводства, в рамках которой в регионе восстановлены посевы льна-долгунца, хозяйства также приступили к уборке посевов. Перспективам развития в регионе этого направления сельского хозяйства, а также вопросам создания перерабатывающих производств врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский посвятил отдельное совещание. Общая посевная площадь культуры в этом году составила около 430 гектаров.
Для развития льняной отрасли в Ивановской области рассматривается вопрос строительства предприятия по первичной переработке льна. При наличии каналов сбыта внутри области аграрии готовы увеличивать посевные площади льна-долгунца в Ивановской области.
Текстильные предприятия, в свою очередь, заинтересованы в поставках качественного сырья. По поручению Станислава Воскресенского регионом будет проработан вопрос получения господдержки на строительство льноперерабатывающих заводов, в случае, если Минсельхоз России примет такую программу. Кроме того, в настоящее время определяются варианты привлечения средств федерального институтов развития на эти цели, добавили в пресс-службе.