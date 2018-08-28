Аксенов прокомментировал ситуацию с запасом зерна в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Потребности Крыма в зерновых обеспечены в полном объеме, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году с точки зрения засухи у нас 16 центнеров с гектара урожайность. Не в одни ворота она не годится, против прошлого года, когда было 32 центнера. Но для внутренних потребностей собранного урожая более чем достаточно и даже частично все равно его можно продать", — сказал Аксенов журналистам.
По его словам, в республике полностью создан продовольственный запас.
"На сегодня Крым по зерновым обеспечен в полном объеме", — подчеркнул Аксенов.
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