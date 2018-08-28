Аксенов прокомментировал ситуацию с запасом зерна в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Потребности Крыма в зерновых обеспечены в полном объеме, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.

Ранее министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин заявил, что крымские аграрии намолотили 906 тысяч тонн зерна, при этом часть урожая была утеряна из-за засухи. Средняя урожайность составила 16,5 центнеров с гектара. В прошлом году крымским аграриям удалось достичь рекордных показателей урожая ранних зерновых, более 1,7 миллиона тонн.

"В этом году с точки зрения засухи у нас 16 центнеров с гектара урожайность. Не в одни ворота она не годится, против прошлого года, когда было 32 центнера. Но для внутренних потребностей собранного урожая более чем достаточно и даже частично все равно его можно продать", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, в республике полностью создан продовольственный запас.

"На сегодня Крым по зерновым обеспечен в полном объеме", — подчеркнул Аксенов.

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