БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Россия не обсуждает с Белоруссией сокращение беспошлинных поставок нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В первый раз слышу, что мы (собираемся беспошлинный экспорт нефти в Белоруссию — ред.) сокращать. Мы обеспечиваем все поставки", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном ограничении экспортных поставок в Белоруссию.

В пресс-службе Минэнерго РИА Новости пояснили, что речь идет о беспошлинных поставках нефти.

В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договоренностям.

Действующее межправсоглашение предусматривает беспошлинные поставки нефти из РФ в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн в год. Минск оставляет в своем бюджете пошлины от экспорта полученных в результате ее переработки нефтепродуктов. При этом с 2017 года Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн нефти из этого объема с зачислением пошлин также в свой бюджет.

В конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия надежно снабжает Белоруссию энергоресурсами. По его словам, в первом квартале этого года в Белоруссию поставлены 4,5 миллионов тонн нефти и 6 миллиардов кубических метров газа.