Мэй анонсировала торговое соглашение со странами Африки после Brexit

ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания после Brexit заключит с шестью странами Африки большое торговое соглашение, аналогичное по формату договоренностям с Евросоюзом, заявила находящаяся с визитом в ЮАР британский премьер Тереза Мэй.

"Соглашение будет заключено со странами-членами Южноафриканского таможенного союза: Ботсваной, Лесото, Намибией, ЮАР и Свазилендом, также в него будет включен Мозамбик… Британия дополнительно инвестирует четыре миллиарда фунтов в экономику африканских стран", — говорится в полученном РИА Новости тексте речи Мэй, с которой она выступила в Кейптауне во вторник утром.

По словам премьера, процветание стран Африки является общемировым интересом, так как рост экономики региона позволит решить существующие проблемы и создать тысячи рабочих мест.

"Мы хотели бы нового партнерства между Британией и нашими друзьями в Африке, построенного на совместном процветании и совместной безопасности. Поэтому я рада сообщить, что мы переносим условия соглашения об экономическом партнерстве с ЕС на страны Южноафриканского таможенного союза и Мозамбик", — добавила Мэй.

Премьер также заявила, что Британия по-прежнему намерена выделять 0,7% от ВВП страны на оказание международной помощи.