Курс фунта опустился до годового минимума на опасениях Brexit "без сделки"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Курс фунта стерлингов к евро во вторник опустился до годового минимума на фоне опасений инвесторов относительно возможного выхода Британии из Евросоюза (ЕС) (Brexit) без предварительного заключения торгового соглашения с объединением, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.52 мск курс евро к фунту стерлингов вырос до 90,73 пенса за евро, что является максимумом с 12 сентября 2017 года. Курс фунта к доллару слегка рос — до 1,2894 доллара с 1,2887 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару увеличивался до 1,1698 доллара за евро с 1,1678 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,09 иены за доллар со 111,07 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,13%, до 94,65 пункта.

Инвесторы отреагировали на новые комментарии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что в случае недостижения соглашения с ЕС по торговым вопросам после Brexit "не случится конца света". Ранее министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщал, что из бюджета будут выделены 3 миллиарда фунтов в дополнение к уже согласованным 700 миллионам фунтов на подготовку к сценарию возможного недостижения сделки по Brexit с Евросоюзом.

Трейдеры интерпретировали эти новости, как предупреждение о возможном провале Британии на переговорах о торговле с ЕС. Кроме того, министр иностранных дел Германии Хайко Масc не исключил сценария так называемого "жесткого Brexit" для Британии, а премьер-министр Франции попросил правительство подготовить чрезвычайные меры в случае Brexit без сделки с ЕС.

"Экономические индикаторы в Великобритании в последнее время были обнадеживающими, но политическая неопределенность по поводу Brexit слишком велика", — заявил рыночный аналитик CMC Markets в Великобритании Дэвид Мэдден (David Madden).