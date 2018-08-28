Газ "Северного потока — 2" необходим Европе, заявили в Wintershall

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Газ "Северного потока — 2" будет необходим Европе, особенно на фоне растущего спроса и снижения собственной добычи в регионе, считает генеральный директор Wintershall (один из партнеров проекта в ЕС) Марио Мерен (Mario Mehren).

"В 2030 году, например, Евросоюзу необходимо будет импортировать 400 миллиардов кубометров природного газа. Чтобы удовлетворить растущий спрос, нам нужны надежные партнеры… "Северный поток-2" обеспечит дополнительные мощности в 55 миллиардов кубометров газа, когда проект будет завершен. Это газ, который необходим Европе", — приводятся слова Мерена в сообщении компании.

Он также отметил, что значение России как партнера в энергетических проектах будет только расти в будущем.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.