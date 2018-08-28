Путин не планирует встречу с представителями компаний из "списка Белоусова"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний из так называемого "списка Белоусова", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощник президента Андрей Белоусов в июле предложил изъять допдоходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали "Евраз", НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий", "Акрон". Между тем по итогам встречи с бизнесом 24 августа Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в приоритетные для государства проекты.

На вопрос, планирует ли Путин встретиться с представителями компаний из "списка Белоусова", Песков ответил: "Нет, не планирует".