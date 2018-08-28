Блокчейн позволит перейти к интернету нового поколения, считает эксперт

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Технология блокчейн позволит миру перейти к следующему, новому поколению интернета, функции в котором частично перейдут к роботам, считает основатель и генеральный директор блокчейн-платформы Waves и проекта Vostok Александр Иванов.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

По словам Иванова, в настоящее время технологии "больших данных" (big data), искусственного интеллекта, интернета и многие другие находятся на таком этапе, когда они начинают взаимодействовать друг с другом и объединяться в новые технологии, которые "смогут изменить мир".

"С моей точки зрения, это (блокчейн – ред.) именно тот элемент, который все связывает, позволяет всем этим элементам взаимодействовать и предоставлять друг другу возможность создавать новую картину мира", — пояснил он, выступая на конференции "​Цифровая экономика: перспективы реализации в России​" в институте "Стрелка".

"Блокчейн позволит нам перейти к следующему поколению интернета. Мы сейчас живем в поколении 2.0, которое началось примерно 15 лет назад и не заканчивается. Интернет следующего поколения будет более децентрализованным, более стабильным, интернет, в котором роботы будут выполнять некоторые функции и смогут сосуществовать с людьми. И без блокчейн-технологии этот переход просто невозможен … Блокчейн как раз является драйвером тех изменений, которые будут происходить", — заключил гендиректор Waves.

Waves — глобальная децентрализованная блокчейн-платформа, ориентированная на операции с пользовательскими токенами. Запущена в 2016 году. Компания создает блокчейн-экосистему для пользователей, разработчиков и бизнеса.