Свердловский министр отсудил три миллиона рублей у Минфина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Министр экономики Свердловской области Александр Ковальчик отсудил более 3 миллионов рублей за незаконное привлечение к уголовной ответственности, сообщает во вторник пресс-служба областного суда.

"Суд постановил взыскать в пользу Ковальчика с министерства финансов Российской Федерации 2 миллиона рублей в счет возмещения расходов на оказание юридических услуг и 1 миллион 190 тысяч 204 рубля 56 копеек в счет возмещения заработной платы", – говорится в сообщении.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате было возбуждено в 2013 году, когда Ковальчик занимал пост генерального директора екатеринбургского МУП "Водоканал". Ущерб от его действий оценивали в 21 миллион рублей. С августа 2013 по январь 2014 года обвиняемый содержался под стражей. В июле 2015 года Ленинский районный суд оправдал Ковальчика, за ним было признано право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности. В январе 2018 года Александр Ковальчик возглавил областное министерство экономики.