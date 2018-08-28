На ВЭФ опубликовали предварительный список участников

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) опубликовали первую редакцию расширенной деловой программы с описанием сессий и предварительным списком участников.

Деловая программа форума опубликована на сайте ВЭФ по состоянию на 28 августа и не является окончательной. Ранее была известна только ее структура с заявленными для обсуждения темами. В рамках форума планируется обсудить новую геополитику и развитие экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие трехстороннего сотрудничества России, Южной Кореи и КНДР, а также цифровую экономику и развитие высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке.

В обсуждении тем форума планируют принять участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава МИД Сергей Лавров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, помощник президента РФ Игорь Левитин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, глава Ростуризма Олег Сафонов, а также главы дальневосточных регионов.

Среди представителей отечественных компаний и банков, которые примут участие в сессиях, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор "Почты России" Николай Подгузов, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

В числе иностранных гостей — министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху, министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбатар, президент Корейского института международной экономической политики Ли Чже Йон, председатель Туристической палаты КНР Ван Пин, а также представители китайского бизнеса. Модератором одной из сессий выступит лауреат Нобелевской премии мира, почетный профессор государственного университета Инчхона (Республика Корея) Чунг Рае Квон.

В рамках сессии, посвященной информационной картине в Азии на фоне политических и экономических перемен, выступит генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.