В Минпромторге рассказали о росте дефицита алюминия на мировом рынке

НОВОСИБИРСК, 28 авг — РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что на мировом рынке начал возникать дефицит алюминия, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.

"Формируется уже постепенно мировой дефицит (алюминия — ред.) от 1,5 до 2 миллионов тонн по году, и мы рассчитываем на рост производства, переработки, потребления этой продукции", — сказал Мантуров.

Он напомнил, что в России действует программа поддержки переработки первичного алюминия, утвержденная в прошлом году правительством.

"Объемы переработки должны вырасти с 1 миллиона тонн, как в прошлом году…. Рассчитываем, что в этом году, как и в прошлом, прибавим где-то 300 тысяч тонн и постепенно к 2025 году выйдем на объемы 50% переработки первичного алюминия внутри страны. Рассчитываем, что увеличение объемов потребления будет двигаться дальше", — подчеркнул Мантуров.

Он напомнил, что Россия уже приняла ряд мер по поддержке "Русала", попавшего под санкции США. Отвечая на вопрос, возможны ли закупки продукции "Русала" в резерв, министр сказал: "Может быть, если потребуется. На сегодняшний день необходимости нет".

Источник в правительстве в мае сообщал журналистам, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска обратился в правительство с предложением о закупке алюминия в государственные резервы.