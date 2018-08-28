Лавров назвал цель проекта "Северный поток - 2"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Газопровод "Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер, а также призван повысить уровень позитивной энергетической взаимозависимости России и Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал глава МИД РФ в интервью словацкой газете "Правда".
"И, кстати говоря, повысить уровень позитивной экономической взаимозависимости России и Евросоюза, лежащей в основе обоюдно выгодных отношений и стабильности на европейском континенте", — добавил он.
США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).