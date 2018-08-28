Лавров объяснил слова Трампа о "Северном потоке-2"

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Заявления американского лидера Дональда Трампа о газопроводе "Северный поток-2"нацелены на продвижение экономических и энергетических интересов США в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

США неоднократно заявляли, что выступают против "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, и выразил недовольство тем, что Берлин тратит миллиарды на российский газ.

"Что касается озвученного вами заявления президента США (что "Северный поток-2" разделяет Европу – ред.), то его цель нам понятна. Она заключается в том, чтобы продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30-40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России", — сказал Лавров в интервью словацкой газете "Правда".

Глава МИД РФ добавил, что "европейцам решать, какой из вариантов им нравится больше".

США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций. По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп 16 июля заявил, что США будут конкурировать с "Северным потоком-2" с помощью поставок СПГ (сжиженный природный газ).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.