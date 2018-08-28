ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил президента США Дональда Трампа с достижением торгового соглашения с Мексикой, сообщил Белый дом по итогам переговоров двух лидеров.

"(Джастин Трюдо) поздравил президента с объявлением о торговом соглашении США-Мексика. Лидеры обсудили торговлю США с Канадой и согласились продолжать продуктивное обсуждение", — говорится в заявлении.

Трамп объявил в понедельник о том, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада или же с ней будут вестись переговоры по заключению отдельного договора. Такое развитие событий создает давление на Канаду в торговых переговорах. Глава МИД Канады Христя Фриланд должна приехать во вторник в Вашингтон для очередного раунда обсуждений.