Силуанов рассказал о разработке защитных мер от санкций на госдолг

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Москва подготовила набор мероприятий на случай введения санкций против российского госдолга со стороны США, сообщил первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов.

"У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены, надеемся, этого не произойдет", — сказал Силуанов.

По словам министра, на фоне санкционного давления со стороны Запада в настоящее время невозможно предугадать, в какую сторону будет двигаться курс российской валюты.

Справимся без иностранцев

Ранее группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату Конгресса законопроект с набором антироссийских мер, включая санкции против госдолга.

Внешний госдолг России формируется за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае введения санкций против госдолга, покупка этих бумаг в США будет запрещена. Это может повлечь снижение интереса к ним со стороны инвесторов. Вместе с тем, аналитики отмечают, что основными покупателями ОФЗ являются российские банки и пенсионные фонды, поэтому сильного снижения цены из-за новых ограничительных мер быть не должно.

Американские власти и ранее всерьез рассматривали возможность распространения санкций на российский госдолг, но в феврале текущего года Минфин США заявил, что эта мера будет иметь отрицательные последствия не только для России, но и для международного финансового рынка в целом.

Российское министерство финансов, комментируя новый законопроект, отметило, что Москва сможет выполнить программу внутренних займов и без участия иностранных инвесторов.

Санкции ослабляют международную безопасность

В российском посольстве в Вашингтоне прогнозируют негативные последствия нового витка санкций.

По словам российских дипломатов, США принимают решения "без попыток разобраться, при игнорировании наших призывов к диалогу, в отсутствие каких-либо реальных доказательств "вины России".

"Каждый новый приступ американской санкционной "лихорадки" приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов", — говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном на Facebook.