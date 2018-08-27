Власти пообещали сотрудникам "Саратовских авиалиний" новую работу

САРАТОВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Саратовской области предварительно договорились с оператором строящегося аэропорта "Гагарин" о приоритетном трудоустройстве уволенных сотрудников авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты с 31 мая и объявившей о массовых сокращениях, сообщила в понедельник министр занятости, труда и миграции области Наталья Соколова.
Коллектив "Саратовских авиалиний" 22 августа в обращении к властям региона сообщил, что за три месяца под сокращение попали около 700 сотрудников компании, а в случае прекращения работы аэропорта "Саратов-Центральный" уволены будут еще около 400 человек.
Министр отметила, что власти продолжат работу, связанную с трудоустройством бывших сотрудников авиакомпании, и социальные права граждан будут защищены.
"Если говорить о том, сколько сотрудников АО "Саратовские авиалинии" обратились за помощью в трудоустройстве в центр занятости, то на сегодняшний день это 25 человек. Пять человек трудоустроены, один человек направлен на переобучение. Остальным подыскиваем работу", — рассказала Соколова.