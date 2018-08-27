Власти пообещали сотрудникам "Саратовских авиалиний" новую работу

САРАТОВ, 27 авг — РИА Новости. Власти Саратовской области предварительно договорились с оператором строящегося аэропорта "Гагарин" о приоритетном трудоустройстве уволенных сотрудников авиакомпании "Саратовские авиалинии", прекратившей полеты с 31 мая и объявившей о массовых сокращениях, сообщила в понедельник министр занятости, труда и миграции области Наталья Соколова.

Единственный действующий аэропорт "Саратов-Центральный" эксплуатируют "Саратовские авиалинии", у которых с 31 мая аннулирован сертификат эксплуатанта. Компания прекратила полеты и объявила о массовых сокращениях. Новый аэропорт "Гагарин", строящийся у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова, планируется ввести в эксплуатацию в середине 2019 года, после чего старый аэропорт намечено закрыть.

Коллектив "Саратовских авиалиний" 22 августа в обращении к властям региона сообщил, что за три месяца под сокращение попали около 700 сотрудников компании, а в случае прекращения работы аэропорта "Саратов-Центральный" уволены будут еще около 400 человек.

"С представителями строящегося аэропортового комплекса в Сабуровке достигнута предварительная договоренность, что при формировании штатов нового аэропорта высвобожденные сотрудники "Саратовских авиалиний" будут рассматриваться в приоритетном порядке на имеющиеся вакансии", — цитирует Соколову пресс-служба министерства.

Министр отметила, что власти продолжат работу, связанную с трудоустройством бывших сотрудников авиакомпании, и социальные права граждан будут защищены.

"Если говорить о том, сколько сотрудников АО "Саратовские авиалинии" обратились за помощью в трудоустройстве в центр занятости, то на сегодняшний день это 25 человек. Пять человек трудоустроены, один человек направлен на переобучение. Остальным подыскиваем работу", — рассказала Соколова.