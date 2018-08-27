Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Российские власти обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

При этом чиновник выразил надежду, что США не будут вводить ограничения.

Ранее в конгресс США внесли законопроект с набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового госдолга и государственных банков.

Министр финансов добавил, что невозможно предугадать, как будет вести себя курс рубля.

"Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит от в последнее время настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло", — добавил он.

Снижение роли доллара

В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России надо избавляться от доллара как средства взаимных расчетов.

"Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Как менялся курс отечественной валюты в августе

Курс российского рубля резко снизился в начале августа на фоне новостей о потенциальных новых санкциях США против России. За два торговых дня 8 и 9 августа доллар и евро подорожали к рублю на пять процентов. Из-за такой волатильности Центробанк 8 августа сократил покупки валюты для Минфина, с 9 августа и вовсе приостановил их на шесть дней. Покупки возобновились 17 августа. Однако в минувший четверг ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на рынке с 23 августа до конца сентября 2018 года в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Сразу после этого сообщения рубль перешел к постепенному укреплению к доллару и евро. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 69,01 рубля, минимальное значение евро — 73,04 рубля, максимальное — 79,77 рубля.