Силуанов объяснил, почему невозможно предугадать курс рубля

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Российские власти обладают целым пакетом мер на случай введения санкций в отношении госдолга, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
При этом чиновник выразил надежду, что США не будут вводить ограничения.
Ранее в конгресс США внесли законопроект с набором антироссийских мер, в том числе санкциями против нового госдолга и государственных банков.
Министр финансов добавил, что невозможно предугадать, как будет вести себя курс рубля.
"Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди, как будет себя вести валюта. Она зависит от в последнее время настроений, рисков, санкций — будут введены, не будут введены. Второе — это ставка в Штатах (ставка ФРС США. — Прим. ред.). Третье — это настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов… Четвертое — мы с ЦБ прекратили покупки для резервов, на укрепление повлияло", — добавил он.
Снижение роли доллара
В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что России надо избавляться от доллара как средства взаимных расчетов.
"Мне кажется, нужно обезопасить себя через снижение роли доллара и американской финансовой системы в мировой экономике. Настал момент, когда мы должны от слов переходить к делу, избавляться от доллара как средства взаимных расчетов, заниматься поиском других схем. Слава богу, это происходит, и мы будем форсировать такую работу", — сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".
Как менялся курс отечественной валюты в августе
Сразу после этого сообщения рубль перешел к постепенному укреплению к доллару и евро. Минимальное значение доллара в этом месяце составило 62,48 рубля, максимальное — 69,01 рубля, минимальное значение евро — 73,04 рубля, максимальное — 79,77 рубля.