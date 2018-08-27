В Ивановской области открыли отремонтированную дорогу до Палеха

ИВАНОВО, 27 авг — РИА Новости. Автомобильная дорога от Шуи до Палеха Ивановской области приведена в нормативное состояние, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Средства на ремонт объекта в размере 260 миллионов рублей привлечены главой региона Станиславом Воскресенским из федерального бюджета. При ремонте применена новая для Ивановской области технология — щебеночно-мастичный асфальтобетон. При ней используются более узкие фракции гранитного щебня, что придает дороге высокую прочность", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что врио губернатора региона Станислав Воскресенский в понедельник, будучи за рулём, оценил качество выполненного ремонта дороги. Всего отремонтировано 27 километров трассы. "Мы договорились с Минтрансом России, специальный транш нам выделят в этом году для ремонта ещё одного участка — дополнительно приведём в порядок девять километров. Если погода позволит, сделаем в этом году", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.