ЕС готовит меры для обеспечения иранской ядерной сделки

БРЮССЕЛЬ, 27 авг – РИА Новости. ЕС продолжает работу вместе с партнерами по выработке мер, которые позволили бы обеспечить выполнение соглашения по иранской ядерной программе, сообщила в понедельник представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, реагируя на слова главы МИД Ирана о необходимости гарантий в отношении торговли нефтью.

На брифинге в понедельник представителей ЕК попросили прокомментировать заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который напомнил, что Тегеран все еще ждет от Европы гарантий для продолжения торговли нефтью и обеспечения банковских транзакций.

"Работа продолжается, ЕС уже заявлял, что будет сохранять приверженность соглашению, пока в нем остается Иран. Какие меры уже были приняты, вы знаете, и есть еще меры, которые готовятся вместе с нашими партнерами в контексте СВПД, но на данный момент я не могу вам предоставить больше деталей, но могу подтвердить, что работа идет", — заявила журналистам пресс-секретарь Могерини Майя Косьянчич.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в понедельник, что работа над предложениями о создании независимых платежных систем в Европе уже началась.

Евросоюз ввел 7 августа в действие обновленный блокирующий регламент, отменяющий на территории ЕС действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Эта мера является частью поддержки Евросоюзом имплементации ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной.

Несмотря на то, что регламент запрещает резидентам и компаниям ЕС следовать экстерриториальным санкциям США по Ирану, Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это. Страны ЕС смогу вводить наказания в отношении компаний и резидентов Евросоюза за неисполнение правил статута. Однако бизнес Евросоюза свободен выбирать, работать или нет в Иране после санкций США и введения блокирующего статута ЕС, сообщала ЕК.