"Россия" вручает детям и пассажирам бизнес-класса дорожные наборы

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" в целях совершенствования качества услуг, предоставляемых на борту, разработала дорожные наборы для детей и пассажиров класса Бизнес на рейсах, выполняемых совместно с ПАО "Аэрофлот", сообщает пресс-служба "России".

Юные пассажиры в возрасте от 3 до 12 лет на рейсах продолжительностью свыше шести часов получают выполненный в фирменных серо-красных цветах авиакомпании рюкзачок, внутри которого — набор для творчества, игр и новых открытий: авиационное домино, игра-пазл, цветные карандаши и познавательная книжка-раскраска с логическими задачками, ребусами и кроссвордами. Все элементы детского дорожного набора помогут юным путешественникам не только интересно провести время в полёте, но и познакомиться поближе с городами маршрутной сети авиакомпании.

Дорожный набор для пассажиров класса Бизнес на рейсах продолжительностью свыше шести часов представлен в виде оригинальной серой косметички, выполненной в фирменном паттерне авиакомпании. В составе набора пассажиры найдут все самое необходимое для комфортного перелёта. Все аксессуары дорожного набора выполнены в красном цвете бренда авиакомпании.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году "Россия" перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ. Авиакомпания является любимым перевозчиком петербуржцев и крупнейшим перевозчиком аэропорта "Пулково". Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319, а всем воздушным судам присваиваются имена российских городов. Специальными проектами, направленными на поддержку уникальной природы Дальнего Востока, являются ливреи воздушных судов "Тигролет" и "Леолет". Специальным проектом, направленным на поддержку отечественного спорта, стал самолет, получивший народное название "Спортолет".