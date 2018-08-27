Новак рассказал о планируемом объеме экспорта угля в 2018 году

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Экспорт угля из РФ на 2018 год прогнозируется в объеме свыше 200 миллионов тонн, в дальнейшем возможно удвоение объема экспорта по восточному направлению, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В 2018 году экспорт угля из России, по нашим оценкам, ожидается выше 200 миллионов тонн. Порядка 100 миллионов тонн в западном направлении и около 100 миллионов тонн в восточном направлении", — сказал на президентской комиссии по ТЭК.

"В западном направлении наши перспективы представляются пока что крайне ограниченными из-за планов стран ЕС по сокращению потребления угля, а также в связи с прогнозируемой конкуренцией со стороны поставщиков из Колумбии и США", — отметил министр. По его словам, сегодня доля России на европейских рынках составляет почти 40%.

"Что касается восточного направления, здесь мы пока имеем долю 9,3% и видим возможность удвоения экспортных поставок к 2025 году, увеличить долю России почти до 20%", — добавил Новак.