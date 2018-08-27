КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Необходимо определить стабильные источники финансирования программы модернизации тепловой энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно определить стабильные источники финансирования модернизации тепловой энергетики. Я прошу Минэнерго самым внимательным образом отнестись к этому вопросу, проанализировать все резервы", — сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Он отметил, что при проведении модернизации необходимо максимально использовать оборудование отечественного производство, до 100%-ной его локализации.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая может затронуть до 39 ГВт мощностей. Попавшие компании получат по проектам гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет.

В опубликованном проекте программы указывалось, что базовый уровень доходности составит 14% годовых, плюс корректировка с учетом доходности облигаций федерального займа. На прошлой неделе представитель вице-премьера РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что базовая норма доходности компаний по новой программе модернизации тепловых электростанций составит 12%. Первые отборы проектов планируется провести в 2018 году сразу на три года — 2022-2024.