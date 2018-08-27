МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости "продавливания" роста энерготарифов. Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК в понедельник.

"Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика "продавливания" необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой подход сегодня тоже обсудим", — сказал президент РФ.

Суть принципа эталонного подхода заключается в определении среднего уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Новый метод позволяет добиться прозрачного и ясного, в том числе для потребителя, порядка ценообразования.

Предполагается, что переход на новый принцип будет стимулировать организации к реальной экономии средств и повышению эффективности работы. В настоящее время принцип эталонов внедряется в сфере купли-продажи электроэнергии для гарантирующих поставщиков.

В апреле замруководителя ФАС Виталий Королев сообщал, что антимонопольная служба рассчитывает уже в этом году представить эталонный принцип тарифного регулирования в теплоснабжении. С 2019 года ФАС рассчитывала на введение эталонов для электросетевого комплекса, к 2021 году — для производителей электроэнергии.