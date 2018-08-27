Новак рассказал о планах по добыче угля в 2018 году

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Добычу угля в России в 2018 году планируется нарастить выше 420 миллиона тонн, что превысит рекорд советского времени, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на президентской комиссии по ТЭК.

"С 2012 года по 2017 год добыча российского угля выросла на 15,5% — до 410 миллионов тонн. В текущем году будет превышен рубеж в 420 миллионов тонн, и мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень добычи советского времени, достигнутый в 1988 году", — заявил Новак

"Объем обогащения, также мы ожидаем, прогнозно увеличится до 195 миллионов тонн, это на 28% больше. Инвестиции достигнут 130 миллиардов рублей в год", — добавил Новак.