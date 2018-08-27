Путин назвал приоритеты развития транспортной инфраструктуры

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Расширение узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России в ближайшие годы, сообщил президент России Владимир Путин.

"И, конечно, нужно улучшать логистику, расширять экспортные коридоры, прежде всего, пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями. Как вы знаете, развитие восточного полигона железных дорог — расширка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России в ближайшие годы",- сказал Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

Он отметил, что должна действовать постоянная связка: стыковка, план угольных компаний по наращиванию добычи с программами развития РЖД.

"А также с инвестиционными проектами морских портов. Важно обеспечить сбалансированный комплексный подход по расширению пропускной способности железных дорог, учесть потребности не только угольных компаний, но и отправителей", — добавил президент.