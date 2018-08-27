Путин назвал темпы газификации регионов недостаточными

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Темпы газификации регионов, в том числе сельских территорий, недостаточные, необходимо активизировать обсуждение данного вопроса и наладить взаимосвязь федеральных и региональных властей с производителями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: уровень газификации регионов, в том числе сельских территорий, растет недостаточными темпами", — заявил Путин в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК. Он подчеркнул, что в ходе посещения ГПК "Черниговец" рабочие, с которыми общался президент ранее сегодня, пожаловались на недостаточную газификацию.

"Это естественный вопрос, потому что действительно темпы не те, на которые мы рассчитывали в последнее время. Здесь нужна координация между федеральными органами власти, между Газпромом, между независимыми производителями и местными региональными органами власти… Нужно все это выстроить в одну цепочку, нужна дополнительная динамика по этому вопросу. Предлагаю на одном из следующих заседаний нашей комиссии обсудить именно этот вопрос", — добавил глава государства.