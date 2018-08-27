МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Производственные показатели указывают на отсутствие предпосылок для нарушения стабильного обеспечения автомобильным бензином внутреннего рынка РФ, говорится в совместном сообщении ФАС и Минэнерго.

"Достигнутые производственные показатели указывают на отсутствие предпосылок для нарушения стабильного топливообеспечения автомобильным бензином внутреннего рынка РФ", — говорится в сообщении. В настоящий момент остатки автомобильного бензина составляют 1,76 миллиона тонн, что на 70 тысяч тонн больше уровня 2017 года.

За семь месяцев 2018 года производство автомобильного бензина класса 5 составило 21,94 миллиона тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За семь месяцев на внутренний рынок поставлено 20,2 миллиона бензина 5 класса, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Экспорт бензина, связанный в том числе с поставками российскими компаниями на собственные АЗС в странах ЕАЭС, находится на минимальном уровне (6,8% от объема производства). "При этом подтверждена возможность и готовность компаний переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок в августе-сентябре 2018 года при наличии такой потребности и заявок участников рынка с учетом плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ", — отмечается в сообщении.

В январе-июле производство дизтоплива класса 5 выросло на 5% и составило 44,3 миллиона тонн. Поставки на внутренний рынок возросли на 7,6% до 21,8 миллиона тонн. Внутреннее потребление дизельного топлива составляет 49% от объема производства.

"ФАС России и Минэнерго России рекомендуют компаниям, не участвующим в биржевых торгах автомобильного бензина и дизельного топлива или реализующих незначительные объемы на бирже, начать организовывать соответствующие поставки для формирования более четких ценовых индикаторов на рынке", — отмечается в релизе.