Путин заявил об обострении конкуренции на глобальном энергорынке

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Конкуренция на глобальном энергетическом рынке существенно обострилась, России надо выходить и закрепляться на новых рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что за последние годы конкуренция на глобальном энергетическом рынке заметно обострилась. Поэтому крайне важно эффективно использовать наши конкурентные преимущества и диверсифицировать маршруты поставок, выходить и закрепляться на новых рынках", — сказал Путин в понедельник в ходе заседания комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.