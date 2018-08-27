Путин призвал закрепить обязательства перевозчиков и потребителей угля

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Алексей Леонов в городе Кемерово. 27 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в аэропорту Алексей Леонов в городе Кемерово. 27 августа 2018

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Вопрос закрепления взаимных обязательств для перевозчиков и потребителей угля нужно проработать и использовать в этой сфере долгосрочные контракты, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

"Нужно проработать вопрос закрепления взаимных обязательств перевозчиков и потребителей. Использовать в этой сфере долгосрочные контракты. Такой подход послужит успешной реализации инвестиционных планов и грузоотправителей, и транспортных компаний", — сказал Путин