Курс доллара снизился почти на сорок копеек на фоне новых санкций

Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 18,03 копейки — до 78,2269 рубля, курс доллара уменьшился на 39,48 копейки — до 67,3963 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 копейки, составив 72,2701 рубля.

Соотношение сформировалось на фоне новых санкций США. Меры уже учтены в котировках, поэтому никакой резкой реакции рынка не последовало.

"Движение на 20 копеек — это просто "рыночный шум". <…> Здесь не нужно искать какие-то фундаментальные драйверы для такого локального движения", — сказал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Новый пакет ограничений

В Вашингтоне в 00:00 вступили в силу новые санкции против России. Их анонсировали на прошлой неделе, основанием послужил мартовский инцидент в Солсбери.

Новые санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.

Также Соединенные Штаты прекращают лицензирование российских госкомпаний на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Здесь тоже есть исключения: товары, необходимые для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.

Не исключено, что в ноябре введут второй пакет санкций, также связанных с инцидентом в Солсбери. Ожидается, что он будет "более жесткий".

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>