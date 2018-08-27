Курс доллара снизился почти на сорок копеек на фоне новых санкций

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 18,03 копейки — до 78,2269 рубля, курс доллара уменьшился на 39,48 копейки — до 67,3963 рубля, следует из данных Банка России.
Соотношение сформировалось на фоне новых санкций США. Меры уже учтены в котировках, поэтому никакой резкой реакции рынка не последовало.
"Движение на 20 копеек — это просто "рыночный шум". <…> Здесь не нужно искать какие-то фундаментальные драйверы для такого локального движения", — сказал РИА Новости главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
Новый пакет ограничений
В Вашингтоне в 00:00 вступили в силу новые санкции против России. Их анонсировали на прошлой неделе, основанием послужил мартовский инцидент в Солсбери.
Новые санкции запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания, сельскохозяйственные товары.
Еще одним пунктом нового пакета стал отказ в кредитовании со стороны любой американской организации.
Не исключено, что в ноябре введут второй пакет санкций, также связанных с инцидентом в Солсбери. Ожидается, что он будет "более жесткий".
О том, как формируется курс рубля, читайте в справке РИА Новости >>