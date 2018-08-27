Путин рассказал о высокотехнологичном развитии горной промышленности

КЕМЕРОВО, 27 авг — РИА Новости. Горная промышленность развивается в России высокотехнологично и внедряет новые стандарты, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что особенно приятно — это то, что отрасль развивается высокотехнологично, внедряются все новые стандарты, новые технологии", — сказал Путин во время общения с рабочими ГПК "Черниговец" в Кемерово.

По его словам, горно-добывающая промышленность вносит "очень серьезный вклад в развитие страны", в частности, в рост ВВП. Он также обратил внимание на то, что "горняков любят в стране", зарплаты растут в Кемеровской области в целом.

Путин приехал на угольный разрез "Черниговец" в Кемерово. Пообщался с рабочими, пообещал сделать праздником дату 300-летия начала угольных работ на Кузбассе pic.twitter.com/lL8ndlpBoZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2018 г.

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