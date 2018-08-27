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Экономика

Tele2 отменила внутрисетевой роуминг

(обновлено: 12:26 27.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСим-карта и договор об оказании услуг связи в салоне сотовой связи TELE2. архивное фотоСим-карта и договор об оказании услуг связи в салоне сотовой связи TELE2. архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 в понедельник завершил все мероприятия по отмене внутрисетевого роуминга в России, опережая установленный ФАС срок 31 августа, говорится в сообщении компании.

Логотип МТС. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В МТС оценили влияние отмены внутрисетевого роуминга на отрасль
"Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона", — сообщила компания.

Оператор отмечает, что до этого на большинстве тарифных планов Tele2 уже был отменен внутрисетевой роуминг. Интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями, напомнили в Tele2.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в августе 2017 года предписала крупнейшим сотовым операторам до 15 декабря исполнить предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в РФ, что фактически означает его отмену. В конце декабря служба продлила срок исполнения предупреждения до 31 января для трех операторов — МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома", для Tele2 мера была продлена в июне до 31 августа.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Крыму не отменят плату за роуминг
В марте ФАС возбудила антимонопольные дела против операторов "большой тройки", сочтя представленные ими отчеты об отмене внутрисетевого роуминга не соответствующими требованиям предупреждений. В начале августа "Вымпелком" и "Мегафон" объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, а до этого исходящие звонки, интернет-трафик и SMS в поездках по РФ также были переведены на тарифы домашнего региона. ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.

Первым оператором, отменившим плату за входящие вызовы во внутрисетевом роуминге в РФ, стал "Вымпелком" (бренд "Билайн"). С 20 августа такие звонки стали бесплатными на всех тарифных планах оператора. МТС отменит плату за входящие звонки в поездках по РФ с 30 августа, "Мегафон" планирует с 1 сентября.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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a5736270
этот роуминг уже три года отменяют и каждый раз сотовые операторы отчитываются что отменили, но пишут так туманно что непонятно что именно отменили. В этом тексте хотя бы ясно что при звонках с теле2 на теле2 внутрисетевого роуминга больше небудет. А вот при звонке с теле2 на мегафон очень даже будет.
12:55
27.08.2018
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