Главы Свердловской и Магаданской областей договорились о сотрудничестве

МАГАДАН, 27 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Главы Магаданской и Свердловской областей Сергей Носов и Евгений Кувайшев на встрече в Магадане договорились о сотрудничестве регионов в разных направлениях, сообщает в понедельник правительство Колымы.

"Мы настроены на установление регулярного сообщения, взаимные поставки продукции, которая производится в Магаданской и Свердловской областях… Мы изучаем возможности вхождения на территорию региона крупных игроков, в том числе тех, кто представлен на Урале, которые занимаются и геологоразведкой. Мы находимся в процессе изучения возможности применения здесь их опыта проведения исследований", — цитирует сайт правительства Колымы Евгения Кувайшева.

Дополняется также, что уральцы готовы нарастить обороты в поставке рыбной продукции из Магаданской области, предложат мясную и молочную.

"Коммерсанты готовы активизировать эту работу, наша задача — создать для этого условия. Одно из них – это обеспечение транспортного сообщения. Здесь возможности Свердловской области уникальны, нет другого региона, обладающего такими же возможностями с точки зрения оказания помощи Магаданской области. Второе – это опыт работы по развитию аэропортов. Аэропорт "Кольцово" менялся на глазах, их опыт можно перенимать. Немаловажны для нас возможности "Уральских авиалиний" как динамично растущей авиакомпании. Есть шансы, что получится найти решение, и это будет способствовать развитию бизнеса и регулярному обеспечению жителей Урала и Магаданской области продукцией сельского хозяйства", — цитирует сайт правительства Колымы Сергея Носова.

Уточняется, что в ходе совещания Сергей Носов дал ряд поручений рабочим группам по решению дорожных проблем Колымы. Здесь тоже применим опыт Свердловской области, где используют уникальные методы контроля за реализацией крупных проектов.

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