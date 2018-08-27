В ближайшие три года на Камчатке планируют построить пять детских садов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 авг — РИА Новости. В Петропавловске и районах края в ближайшие три года планируется построить пять детских садов, сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин на встрече с педагогами.

"Сейчас мы ставим перед собой задачу ликвидировать очередь для малышей до трех лет, и в первую очередь расширяем сеть детских садов. Так, в июле введен в эксплуатацию детский сад на 260 мест в Петропавловске-Камчатском. В ближайшие годы запланировано строительство еще пяти детсадов на территории края. Очень хорошо зарекомендовал себя в этой части негосударственный сектор: в Петропавловске-Камчатском в прошлом году начал работу частный детский сад на 180 новых мест, 28 миллионов рублей выделило правительство Камчатского края администрации Елизовского района на реализацию проекта "Билдинг-сад", — сказал глава региона.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства, дошкольные образовательные учреждения построят в Петропавловске-Камчатском, а также в поселках Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского и Соболевского районов.

"На строительство детских садов из краевого бюджета в 2017 году было выделено 225,1 миллиона рублей, в 2018 году — 387,7 миллиона, а в 2019 планируется 469, 9 миллиона рублей", — сказал представитель пресс- службы краевого правительства.

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