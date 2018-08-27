Минэкономики предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство экономического развития выступило с инициативой нового пространственного деления страны, написал "Коммерсантъ".
По мнению авторов проекта, при новом делении будет делаться упор на социально-экономических, а не на административных связях. Так, кроме уже имеющихся Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы.
Увеличивается дробление
Инициаторы нового деления считают, что это улучшит межрегиональное взаимодействие. Кроме того, в каждый новообразованный макрорегион включат как минимум один крупный центр экономического роста.
При этом, несмотря на схожесть с системой федеральных округов, увеличится территориальное дробление.
За и против
В Госудме, в свою очередь, инициативу министерства поддержали. Там отметили, что сложившееся еще в советские годы административное деление страны нужно совершенствовать.
"Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули", — сказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).
Перспектива развития
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в идее министерства попытку добиться стабильного и энергичного развития экономики.
Оленченко также добавил, что так у регионов появится не только сегодняшнее применение, но и перспектива развития.