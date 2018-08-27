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Экономика

Минэкономики предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов

(обновлено: 11:32 27.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фотоВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство экономического развития выступило с инициативой нового пространственного деления страны, написал "Коммерсантъ".

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Стратегию пространственного развития России могут принять до конца года
Ведомство предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов, инициативу внесут на рассмотрение кабмина уже в сентябре, уточняет СМИ.

По мнению авторов проекта, при новом делении будет делаться упор на социально-экономических, а не на административных связях. Так, кроме уже имеющихся Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы.

Увеличивается дробление

Инициаторы нового деления считают, что это улучшит межрегиональное взаимодействие. Кроме того, в каждый новообразованный макрорегион включат как минимум один крупный центр экономического роста.

При этом, несмотря на схожесть с системой федеральных округов, увеличится территориальное дробление.

За и против

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© Фото : пресс-служба СФ
Матвиенко выделила ключевые аспекты пространственного развития России
Против предложения МЭР, как уточняет издание, уже высказался полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он — наоборот —  выступает за создание в Сибири единого макрорегиона.

В Госудме, в свою очередь, инициативу министерства поддержали. Там отметили, что сложившееся еще в советские годы административное деление страны нужно совершенствовать.

"Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули", — сказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Перспектива развития

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в идее министерства попытку добиться стабильного и энергичного развития экономики.

Волонтеры ТГТУ приняли участие в акции ко Дню Государственного флага. 22 августа 2018
© Фото : официальный сайт пресс-службы ТГТУ
"Самодостаточность". Эксперт оценил идею разделения РФ на 14 макрорегионов
"Восемьдесят пять субъектов РФ не все равноценны в плане самодостаточности. Безусловно, есть субъекты-доноры, есть субъекты, которые потребляют, есть те, которые занимают срединное положение. И я думаю, что замысел, который генерирует Минэкономразвития, – объединить доноров и реципиентов, создать такие районы, которые были бы самодостаточными и могли бы сами стимулировать свое развитие и вносить посильный вклад в общее развитие страны", — уточнил он.

Оленченко также добавил, что так у регионов появится не только сегодняшнее применение, но и перспектива развития.

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Экономика
Комментарии
19 пользователей оставили 20 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Серебряный
Сначала поделили СССР,теперь взялись за Россию...Разве ради этого погибло 26 миллионов наших дедов и прадедов?а у народа спросили,согласны ли граждане России,так же ,как и про пенсионную реформу ?и это вместо того,чтобы во всех городах России восстанавливать и строить заводы и фабрики,чтобы были рабочие места для граждан?
11:14
27.08.2018
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Сергей Булавинов
В свое время Россию уже делили на союзные республики. Во что вылилось это "мудрое" решение мы все знаем. Русские стали самым большим разделенным народом в мире!! Дальнейшее деление страны - сокровенная мечта врагов России.
11:17
27.08.2018
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