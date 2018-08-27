Минэкономики предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство экономического развития выступило с инициативой нового пространственного деления страны, написал "Коммерсантъ".

Ведомство предложило поделить Россию на четырнадцать макрорегионов, инициативу внесут на рассмотрение кабмина уже в сентябре, уточняет СМИ.

По мнению авторов проекта, при новом делении будет делаться упор на социально-экономических, а не на административных связях. Так, кроме уже имеющихся Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы.

Увеличивается дробление

Инициаторы нового деления считают, что это улучшит межрегиональное взаимодействие. Кроме того, в каждый новообразованный макрорегион включат как минимум один крупный центр экономического роста.

При этом, несмотря на схожесть с системой федеральных округов, увеличится территориальное дробление.

За и против

Против предложения МЭР, как уточняет издание, уже высказался полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он — наоборот — выступает за создание в Сибири единого макрорегиона.

В Госудме, в свою очередь, инициативу министерства поддержали. Там отметили, что сложившееся еще в советские годы административное деление страны нужно совершенствовать.

"Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули", — сказал глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Перспектива развития

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко видит в идее министерства попытку добиться стабильного и энергичного развития экономики.

"Восемьдесят пять субъектов РФ не все равноценны в плане самодостаточности. Безусловно, есть субъекты-доноры, есть субъекты, которые потребляют, есть те, которые занимают срединное положение. И я думаю, что замысел, который генерирует Минэкономразвития, – объединить доноров и реципиентов, создать такие районы, которые были бы самодостаточными и могли бы сами стимулировать свое развитие и вносить посильный вклад в общее развитие страны", — уточнил он.

Оленченко также добавил, что так у регионов появится не только сегодняшнее применение, но и перспектива развития.