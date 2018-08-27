В Госдуме поддержали предложение Минэкономразвития о 14 макрорегионах

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Предложенное Минэкономразвития деление РФ на 14 макрорегионов правильное, сложившееся ещё в советские годы административное деление страны нужно совершенствовать, считает глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, министерство разработало стратегию пространственного развития, согласно которой РФ будет поделена на 14 макрорегионов для активизации межрегионального взаимодействия.

"Я считаю, что это правильное деление промежуточное, потому что административное деление у субъектов весьма условно, они сформировались в советские годы. Мы далеко вперёд шагнули. Нужно совершенствоваться", — сказал Диденко РИА Новости.

Депутат полагает, что предложена "схема правильная", обоснованная исторически сложившимися инфраструктурными предпосылками. Политик рассчитает, что в ведомстве при доработке проекта учтут и предложения парламентариев относительно агломерации сельского населения.

"Мы все вещи эти высказывали неоднократно и надеемся, что в итоговом проекте они найдут отражение", — добавил Диденко.