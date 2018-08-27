Цена нефти колеблется после роста на опасениях вокруг Ирана

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром слабо колеблются после роста прошлой недели в ожидании сокращения поставок из Ирана, свидетельствуют данные торгов.
Как отметил аналитик исследовательской компании ClipperData Мэтт Смит (Matt Smith) в интервью изданию MarketWatch, на рынке уже наблюдается сокращение поставок иранской нефти в Европу и Южную Азию. "Я думаю, что это происходит быстрее, чем ожидалось. Некоторые покупатели уже заявляют об отказе от импорта нефти из Ирана, хотя санкции не будут введены в полном объеме до ноября", — сказал он.
Трейдеры также обратили внимание на данные о буровой активности в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за прошедшую неделю количество нефтяных буровых установок в стране снизилось на 9 штук, или на 1% — до 860 единиц, газодобывающих — на 4 штуки, на 2,2%, до 182 единиц. Таким образом, общее число буровых установок сократилось на 13 штук, или на 1,2% — до 1044 штук. В годовом выражении показатель вырос на 104 единицы (11,1%).