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Экономика

Власти Москвы и Владимирской области утвердили программу сотрудничества

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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид центра Москвы. Архивное фотоВид центра Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИМИР, 26 авг — РИА Новости. Правительство Москвы и администрация Владимирской области утвердили новую программу сотрудничества на 2018-2022 годы по реализации соглашения между двумя регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Скоростной поезд. Архивное фото
© Константин Чалабов
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Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Церемония подписания прошла в воскресенье во Владимире, отмечающем в эти выходные свой день рождения.

"С каждым годом все больше и больше туристов приезжает во Владимир, во Владимирскую область. Я вижу, как она динамично развивается. Для нас это очень важный традиционный партнёр. За последние годы, после того как было подписано соглашение о сотрудничестве, мы сделали серьезный шаг вперёд — на 85% увеличился товарооборот, а количество поставок продовольствия и промышленной продукции в Москву увеличилось более чем в два раза", — сказал Собянин.

Он отметил, что на фоне ограничений поставок продовольствия из Европы в 2014-2015 годах Владимирская область увеличила поставки своей продукции на столичный рынок.

"Это наполнило московский рынок и москвичи не почувствовали ограничений в номенклатуре и качестве поставки продукции", — сказал мэр Москвы.

"Я Светлану Юрьевну (Орлову) знаю очень давно, когда она ещё работала в Государственной думе, в Совете Федерации, и, честно говоря, я не очень предполагал, что она с таким энтузиазмом возьмётся за работу в очень непростой, сложной области… Любая область может позавидовать такому губернатору", — сказал Собянин.

Он также отметил, что два региона сотрудничают не только в области экономики и развития туризма, но в здравоохранении. "За эти годы благодаря нашему сотрудничеству мы пролечили более 40 тысяч владимирцев, причём это высокотехнологичная, сложная медицинская помощь. Благодаря этому спасены тысячи жизней", — подчеркнул мэр столицы.

По его словам, подписанный документ предполагает сотрудничество в самых различных сферах — и в экономике, и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре, в туризме.

"Нет ни одной сферы, где мы бы не выстроили взаимовыгодное сотрудничество", — резюмировал Собянин.

Орлова также отметила наращивание объемов поставки продукции Владимирской области в Москву, активное сотрудничество по социальным вопросам, а также популярность достопримечательностей региона среди туристов из Москвы.

Более того, в летний период во Владимирской области отдыхают сотни тысяч дачников из Москвы.

"Для нас Москва — это не просто партнёр, это огромные рынки, перспективы развития", — подчеркнула губернатор.

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