В Подмосковье могут начать производить бизнес-джеты

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новое самолетостроительное предприятие, которое будет производить сверхлегкие турборекативные бизнес-джеты, может появиться в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.

"Андрею Воробьеву представлен проект создания нового самолетостроительного предприятия, которое будет производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Проект планируется реализовать в Ступине, инвестиции составят порядка 13 миллиардов рублей, будет создано около 1 тысячи рабочих мест",- говорится в сообщении.

Самолеты Victory производятся из углеродных композитных материалов. Они имеют длину около 10 метров, вес не более 3 тонн, максимальная дальность полёта составляет свыше 2 тысяч километров, скорость — 600 километров в час. В составе экипажа один пилот, на борту могут разместиться 4-5 пассажиров, уточнили в пресс-службе.