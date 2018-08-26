В Подмосковье могут начать производить бизнес-джеты

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Новое самолетостроительное предприятие, которое будет производить сверхлегкие турборекативные бизнес-джеты, может появиться в подмосковном Ступино, сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Воробьева.
Самолеты Victory производятся из углеродных композитных материалов. Они имеют длину около 10 метров, вес не более 3 тонн, максимальная дальность полёта составляет свыше 2 тысяч километров, скорость — 600 километров в час. В составе экипажа один пилот, на борту могут разместиться 4-5 пассажиров, уточнили в пресс-службе.