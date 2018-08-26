"Газпром нефть" объявила конкурс на IT-технологии в нефтедобыче

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Научно-технический центр "Газпром нефти" и компания "Иннопрактика" объявили о запуске конкурса на лучший метод использования искусственного интеллекта в нефтедобыче, сообщила пресс-служба научно-технического центра.

"Научно-технический центр "Газпром нефти" и компания "Иннопрактика" объявляют о старте конкурса Gazprom neft SmartOil Contest. Его цель — поиск способов использования технологий машинного обучения для повышения эффективности нефтедобычи", — говорится в сообщении.

К участию приглашаются специалисты по машинному обучению (индивидуально или в составе команд), а также студенты, получающие образование в сфере информационных технологий и нефтяной отрасли.

Конкурс продлится три месяца и будет состоять из летней и осенней сессий, каждая из которых включает заочный и очный этапы. В рамках заочных этапов участникам будет предложено решить по две задачи на наиболее точный прогноз объемов добычи из скважин, с использованием реальных производственных данных с шести месторождений "Газпром нефти". Для тех, кто не знаком со спецификой нефтегазовой отрасли, предусмотрены вебинары, которые проведут сотрудники научно-технического центра.

Десять участников, показавших лучшие результаты в рамках каждого заочного этапа, будут приглашены на очные финалы, чтобы представить свои проекты жюри.

"В нефтяной отрасли востребованы и активно применяются подходы, связанные с обработкой больших данных, машинным обучением, созданием нейронных сетей и искусственного интеллекта. Поэтому мы сделали наш конкурс максимально открытым и будем рады видеть всех специалистов, имеющих опыт работы с данными. Мы ждем новых решений и подходов, а победитель сможет применять свои знания в проектах, востребованных нефтегазовой отраслью", ‒ заявил директор дирекции по цифровой трансформации "Газпром нефти", председатель жюри конкурса Андрей Белевцев.

В каждой из сессий семь победителей получат денежные призы. Призовой фонд конкурса составляет более 1,5 миллиона рублей.

Заочный этап летней сессии будет проходить с 27 августа по 3 октября, а завершится в Москве 13 октября. Принять участие в заочном этапе осенней сессии можно будет с 17 октября по 21 ноября. Подведение итогов состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.