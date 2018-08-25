США заявили об отмывании российских капиталов на Кипре, пишут СМИ

АФИНЫ, 25 авг — РИА Новости. Правительственный доклад США, представленный в конгресс, называет Кипр одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов, сообщает газета "Филелефтерос".
В докладе от 6 августа конгрессу заместитель госсекретаря США Сигал Мандеклер выдвинул серьезные обвинения против Кипра в связи с "подозрительными" российскими капиталами, включив его вместе с Латвией в число странах, вызывающих беспокойству у правительства США по этому вопросу.
"В течение последнего года чиновникам высказывались опасения, что на Кипре продолжают присутствовать большие объемы подозрительных российских средств и инвестиций, и кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему", — пишет издание.
США объявили 6 апреля санкции против ряда россиян, бизнесменов и компаний, в том числе Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Власти США говорят, что Кипр заморозил банковские счета двух бизнесменов, пишет газета.