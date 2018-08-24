На Тамбовщине будет создан инжиниринговый центр химического направления

ТАМБОВ, 24 авг — РИА Новости. Тамбовский государственный технический университет совместно с корпорацией "Росхимзащита" создаст инжиниринговый центр "Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

На эти цели по итогам конкурса Минобрнауки РФ выделен грант в размере 159 миллионов рублей.

"В настоящее время в регионе созданы предпосылки к интеграции производственных, научных и образовательных потенциалов участников химического кластера, якорными компаниями которого выступают ОАО "Корпорация "Росхимзащита", предприятия промышленной группы "Крата", ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" имени Н.С. Артемова". Всего же на территории региона действует более 40 предприятий, связанных с химической отраслью. Интегрирующим началом будет являться инжиниринговый центр, создание которого будет отвечать ключевым целям химического кластера, обозначенных в стратегии Социально-экономического развития Тамбовской области", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, поддержка инновационно-технологического развития региональной экономики является приоритетом политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

"Деятельность инжинирингового центра будет заключаться в адаптации технологий, ранее используемых в изделиях специального назначения, к применению в гражданских отраслях. В случае успешного достижения всех поставленных целей, инжиниринговый центр станет "локомотивом" химического кластера тамбовского региона, аккумулирующим запросы и потребности рынка, предлагающим готовые технологические решения и их последующую реализацию на предприятиях региона", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Стратегическая программа развития инжинирингового центра рассчитана на период до 2022 года, добавили в пресс-службе.

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