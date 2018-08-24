На Тамбовщине будет создан инжиниринговый центр химического направления

ТАМБОВ, 24 авг — РИА Новости. Тамбовский государственный технический университет совместно с корпорацией "Росхимзащита" создаст инжиниринговый центр "Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
На эти цели по итогам конкурса Минобрнауки РФ выделен грант в размере 159 миллионов рублей.
По его словам, поддержка инновационно-технологического развития региональной экономики является приоритетом политики главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.
"Деятельность инжинирингового центра будет заключаться в адаптации технологий, ранее используемых в изделиях специального назначения, к применению в гражданских отраслях. В случае успешного достижения всех поставленных целей, инжиниринговый центр станет "локомотивом" химического кластера тамбовского региона, аккумулирующим запросы и потребности рынка, предлагающим готовые технологические решения и их последующую реализацию на предприятиях региона", — приводит пресс-служба слова Никитина.
Стратегическая программа развития инжинирингового центра рассчитана на период до 2022 года, добавили в пресс-службе.
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