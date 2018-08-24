Минкомсвязь подготовит проект, отменяющий плату за внутрисетевой роуминг

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект, предполагающий отмену платы за внутрисетевой роуминг в РФ, следует из "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики России, которая была утверждена правительством РФ.

Исполнителями назначены министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития (МЭР). Им поручено в четвертом квартале внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие устранение необоснованной разницы в тарифах на услуги подвижной радиотелефонной связи в поездках по России при нахождении в сети того же оператора связи. Документ призван создать единое инфокоммуникационное пространство в РФ.

Глава ФАС Игорь Артемьев еще в июне 2017 года заявлял, что антимонопольное ведомство готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга, за который может взиматься плата. Он уточнял, что как техническая характеристика это понятие останется, "а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть".

На сегодняшний день крупнейшие сотовые операторы уже объявили об отмене платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. МТС отменит плату за входящие звонки в поездках по РФ с 30 августа, "Вымпелком" сделал это с 20 августа, "Мегафон" планирует с 1 сентября, Tele2 – до 27 августа.

Этому предшествовало предписание Федеральной антимонопольной службы и последующие за этим антимонопольные дела в отношении операторов. В начале августа ФАС закрыла дела в отношении операторов, а замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что роуминг будет отменен к октябрю.