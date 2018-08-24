Медведев поручил обеспечить равный доступ операторов связи в жилые дома

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил внести изменения в законодательство, которые обеспечат недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре для размещения сетей в многоквартирных домах, следует из "дорожной карты" по развитию конкуренции в отраслях экономики России, которая была утверждена правительством РФ.

Соответствующий документ должен быть внесен в правительство в декабре 2018 года. Исполнителями назначены Минкомсвязь, Минстрой и ФАС России.

Операторы на протяжении многих лет неоднократно заявляли о сложностях с доступом к различной инфраструктуре для установки своего оборудования или прокладки сетей. Так, зачастую местные власти не разрешают операторам прокладывать кабели в многоквартирных домах.

В феврале 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Минкомсвязи, Минстрою, ФАС России, Роскомнадзору совместно с заинтересованными органами власти и НП "Медиа-коммуникационный союз" к 1 июня представить предложения по обеспечению недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома. Минкомсвязь проект подготовила, однако в июле его раскритиковало Минэкономразвития.

В октябре того же года бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что министерство внесло проект в правительство, рассчитывая урегулировать разногласия с рядом ведомств в течение месяца.