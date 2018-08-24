Годовой план рыбодобычи на Ямале выполнен наполовину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Годовой план рыбодобычи в Ямало-Ненецком автономном округе выполнен наполовину – добыто уже около 4,5 тысячи тонн рыбы, сообщает правительство региона.

"На сегодня в округе добыто около 4,5 тысячи тонн рыбы, что составляет половину установленного на 2018 год плана. По данным регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия, около 700 тонн улова приходится на Горковский рыбозавод, почти по 300 тонн добыли ООО "Тазагрорыбпром", Новопортовский рыбозавод и ООО "Святогор", — говорится в сообщении.

Крупные самоходные суда имеют огромное значение для развития рыбодобывающей отрасли Ямала. С 2011 года предприятием "Гыдаагро" эксплуатируется судно "Нум" класса "река-море", задействованное как на заморозке добываемой рыбы непосредственно на месте лова, так и на ее транспортировке. В навигацию 2017 года "Нум" вывез на юг Тюменской области 220 тонн рыбы, уточняют власти.

Промышленным рыболовством на территории Ямало-Ненецкого автономного округа занимаются 20 рыбодобывающих организаций. Также промысел ведут 10 сельскохозяйственных предприятий, и порядка 20 малых форм хозяйствования (общины КМНС, ИП). Глубокой переработкой рыбы в регионе занимаются четыре рыбоперерабатывающих комплекса. Предприятия применяют новые технологии, а также специализированные орудия лова.

В 2018 году в округе проводится ремонт плашкоутов: до конца года обновят 18 судов Горковского, Салемальского и Тазовского рыбозаводов. В следующем году все плашкоуты, которые требуют обновления, будут отремонтированы.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе принят новый закон в области аквакультуры. "В последние годы рыбодобывающие предприятия региона неизменно демонстрируют высокие показатели, радуют широким ассортиментом продукции, выходят на региональный и международный рынки сбыта. В интересах жителей Ямала принят новый закон в области аквакультуры", — сказал Артюхов, слова которого приводятся в сообщении правительства.