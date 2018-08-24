МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. "Газпромнефть-Аэро" (оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти") и авиакомпания S7 разработали и внедрили совместные смарт-контракты (Aviation fuel smart contracts — AFSC), основанные на блокчейне, что позволит повысить скорость взаиморасчетов при заправке самолетов, а также автоматизирует планирование и учет поставок топлива, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"Это первый для российского авиарынка опыт использования технологий распределенных реестров (блокчейн). С ее помощью авиакомпания получает возможность моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке в самолеты без предоплаты, банковских гарантий и финансовых рисков для участников сделки", — говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, инициируя смарт-контракт через систему AFSC, S7 Airlines передает в "Газпромнефть-Аэро" информацию о плановой заправке будущего рейса, фиксирует предварительный объем топлива и его цену. Данные используются для назначения технического задания водителю топливозаправщика в аэропорту. В день заправки командир воздушного судна запрашивает у оператора через систему уточненный объем топлива. В результате онлайн-заявка направляется в банк авиакомпании для резервирования нужной суммы на счете. Моментальное подтверждение из банка дает старт заправке. После выполнения услуги средства списываются, а в коммерческие службы поставщика топлива и авиаперевозчика передается информация о закрытии заявки на заправку со всеми отчетными документами.

Данные о сделках гарантированно сохраняются в системе AFSC, все операции производятся только по схеме, утвержденной участниками цифрового контракта, что исключает нарушение условий договора и повышает прозрачность расчетов.

© Фото : пресс-служба "Газпром нефти" "Газпром нефть" и S7 Airlines переводят авиазаправку на технологию блокчейн © Фото : пресс-служба "Газпром нефти" "Газпром нефть" и S7 Airlines переводят авиазаправку на технологию блокчейн

"Развитие и внедрение подобных цифровых сервисов является важным элементом создаваемой в "Газпром нефти" цифровой платформы для управления логистикой, производством и сбытом нефтепродуктов. Реализация проектов цифровой трансформации в сотрудничестве с крупнейшими партнерами позволяет компании уже сейчас достигать нового уровня технологической и операционной эффективности", — приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора "Газпром нефти" по логистике, переработке и сбыту Анатолия Чернера.