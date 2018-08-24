Главы Тверской области и Дагестана обсудили вопросы сотрудничества регионов

ТВЕРЬ, 24 авг — РИА Новости. Возможности расширения сотрудничества между Тверской областью и Дагестаном в сфере промышленности, АПК и культуры в рамках реализации в этих регионах майского указа президента России обсудили в пятницу на встрече в Твери губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и и.о главы Республики Дагестан Владимир Васильев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.

"Сегодня Тверская область поставляет в Дагестан промышленную продукцию ведущих предприятий — экскаваторы, станки, радиаторы, полиграфические краски. В то же время, Дагестан является для тверского региона крупным поставщиком плодоовощной продукции. В числе других направлений сотрудничества — развитие культуры, туризма, спорта, АПК, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных предприятий", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главы регионов принимают участие в работе Форума муниципальных образований Тверской области. Форум объединил представителей всех муниципальных образований региона, лидеров общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций. Всего в нем принимают участие свыше трех тысяч делегатов. Основная тема — ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

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