Главы Тверской области и Дагестана обсудили вопросы сотрудничества регионов

ТВЕРЬ, 24 авг — РИА Новости. Возможности расширения сотрудничества между Тверской областью и Дагестаном в сфере промышленности, АПК и культуры в рамках реализации в этих регионах майского указа президента России обсудили в пятницу на встрече в Твери губернатор Верхневолжья Игорь Руденя и и.о главы Республики Дагестан Владимир Васильев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.
В пресс-службе добавили, что главы регионов принимают участие в работе Форума муниципальных образований Тверской области. Форум объединил представителей всех муниципальных образований региона, лидеров общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций. Всего в нем принимают участие свыше трех тысяч делегатов. Основная тема — ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.